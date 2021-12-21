Напівголі Квіткова та Добринін гаряче пообіймалися на камеру. ФОТО

21 грудня 2021, 12:40

Телепарочка Даша Квіткова та Микита Добринін цьогоріч стали батьками. Після народження сина блогери часто тішили фанів знімкам з малим, однак і про себе не забували.

Нову порцію спільних фото опублікувала Даша у своєму Instagram.

 
Ось такі палкі обійми
фото @juliablack.photographer
 

"Чи не забули ви про те, що ми не лише батьки у піжамах?", – звернулася до підписників Квіткова.

Нагадаємо, нещодавно закохані замилували мережу знімками на тлі різдвяної ялинки.

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