Напівголі Квіткова та Добринін гаряче пообіймалися на камераму. ФОТО
Вівторок, 21 грудня 2021, 12:40
Телепарочка Даша Квіткова та Микита Добринін цьогоріч стали батьками. Після народження сина блогери часто тішили фанів знімкам з малим, однак і про себе не забували.
Нову порцію спільних фото опублікувала Даша у своєму Instagram.
"Чи не забули ви про те, що ми не лише батьки у піжамах?", – звернулася до підписників Квіткова.
Нагадаємо, нещодавно закохані замилували мережу знімками на тлі різдвяної ялинки.
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