Квіткова з голими ногами посиділа на Добриніні коло ялинки. ФОТО

16 грудня 2021, 16:10

Зіркова телепарочка Микита Добринін та Даша Квіткова часто тішать підписників милими світлинами. Вкотре блогери вирішили додати романтики у стрічки своїх фанів серією знімків коло ялинки.

"Одна з найкращих частин мене", – написала Квіткова у своєму Instagram.

 
У липні цього року Добринін та Квіткова вперше стали батьками
фото instagram@dashakvitkova
 
Раніше Даша відверто розповідала про вибуховий характер коханого

 
Колишній "Холостяк" і Квіткова зіграли весілля у серпні 2020-го

Вочевидь, проблеми у стосунках після народження дитини парі вдалося вирішити.

 

Нагадаємо, нещодавно Даша знялася у провокативній фотосесії, назвавши себе "Гарячою мамцею".

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