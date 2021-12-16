Квіткова з голими ногами посиділа на Добриніні коло ялинки. ФОТО

Зіркова телепарочка Микита Добринін та Даша Квіткова часто тішать підписників милими світлинами. Вкотре блогери вирішили додати романтики у стрічки своїх фанів серією знімків коло ялинки.

"Одна з найкращих частин мене", – написала Квіткова у своєму Instagram.

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Вочевидь, проблеми у стосунках після народження дитини парі вдалося вирішити.

Нагадаємо, нещодавно Даша знялася у провокативній фотосесії, назвавши себе "Гарячою мамцею".

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