Квіткова з голими ногами посиділа на Добриніні коло ялинки. ФОТО
16 грудня 2021, 16:10
Зіркова телепарочка Микита Добринін та Даша Квіткова часто тішать підписників милими світлинами. Вкотре блогери вирішили додати романтики у стрічки своїх фанів серією знімків коло ялинки.
"Одна з найкращих частин мене", – написала Квіткова у своєму Instagram.
Вочевидь, проблеми у стосунках після народження дитини парі вдалося вирішити.
Нагадаємо, нещодавно Даша знялася у провокативній фотосесії, назвавши себе "Гарячою мамцею".
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