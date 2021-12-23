Неплях у светрі принцеси Діани попозувала з пляшкою коло ялинки. ФОТО

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях, яка нещодавно повернулася з Ізраїлю, показалася у знаковому светрі принцеси Діани.

"Передноворічна метушня захопила весь світ", – написала вона, порадивши підписникам не лише готувати подарунки й різати салати, але і не забути про шампанське.

В келихи з ним Неплях радить опускати підпалені записки із бажаннями.

У новорічну ніч Аня обирає ігристе, але зазвичай надає перевагу горілці , про любов до якої сама розповідала в інтерв'ю фото з instagram@neplyah

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Светр із вівцями від бренду Warm&Wonderful давно асоціюється із принцесою Діаною. Саме леді Ді зробила його популярним, вдягнувши кілька разів на гру в поло.

До речі, Неплях не вперше наслідує образ леді Ді. Для українки Діана – джерело натхнення й рольова модель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Нéплях | Hanna Nepliakh (@neplyah)

Нагадаємо, нещодавно наслідувати знаковий образ принцеси Діани намагалася і Кейт Міддлтон. Замість точної копії герцогиня обрала кардиган зі схожим принтом.

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