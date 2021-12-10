Міс Неплях у розкішній сукні посвітила стегнами на тлі ізраїльських краєвидів

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях, яка нещодавно прикрасила обкладинку австрійського глянцю, продовжує позувати у вечірніх сукнях.

Днями красуня показалася у вечірньому вбранні на тлі краєвидів Ізраїлю, де 12 грудня відбудеться фінал "Міс Всесвіт"-2021.

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"Один день до попереднього етапу (перед фіналом — ред.) і конкурсу національних костюмів. Не можу дочекатися!", – написала Неплях.

Нагадаємо, спеціально для конкурсу національних костюмів Аня привезла до Ізраїлю 15-кілограмовий костюм-вишиванку. Над конструкцією працювали понад 10 майстрів різних ремесел, зокрема, швачки, вишивальниці, майстриня з лозоплетіння і майстер з металу.

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