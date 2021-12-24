"Поки хтось розводить плітки": Онуфрійчук у бікіні посвітила пресом на Мальдівах. ФОТО
Телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка на початку цього року зіграла весілля на Мальдівах, повернулася туди задля різдвяної відпустки.
Декількома світлинами в купальнику вона вже встигла поділитися в Instagram.
"І поки хтось розводить плітки, ми насолоджуємося сонцем, теплом і життям навколо", – написала вона.
Вочевидь "плітками" Іванна називає слова співачки Тіни Кароль. Та у нещодавньому інтерв’ю прокоментувала свою відмову вести "Танці з зірками", через ще одну ведучу, яку взяли на комерційній основі.
Онуфрійчук відпочиває з чоловіком. І хоча після їхнього мальдівського весілля пройшов вже майже рік, офіційно пара розписалася лише минулого місяця. Тому вітають подружжя в готелі, як молодят.
Нагадаємо, Іванна заміжня за бізнесменом казахського походження на ім’я Алмаз. Пара відгуляла перше весілля на Мальдівах. Друге, яке мало відбутися у Стамбулі, довелося скасувати, через карантин.
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