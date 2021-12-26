Саша Бо показала ранкові ніжності з коханим у ліжку. ВІДЕО

Блогерка Саша Бо, яка лише нещодавно оголосила про остаточне розлучення із чоловіком, показалася в обіймах нового коханого.

Відео, на якому пара ніжиться в ліжку виклала сама блогерка у своєму Instagram.

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Обранець блогерки – її однокурсник, стоматолог Платон Тарнавський. Подробиць стосунків дівчина не розкриває, але зізнається, що "це дуже цікава історія".

Нагадаємо, Саша Пустовіт нещодавно офіційно розлучилася із блогером Ігорем Пустовітом. Чоловіка, до речі, вже встигли помітити у компанії іншої блогерки Софії Стужук на відпочинку у Буковелі.

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