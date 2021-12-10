Стужук під "медляк" показалася в обіймах колишнього Саші Бо під час відпочинку у Буковелі

26-річна блогерка Софія Стужук, яка нещодавно із розмахом відсвяткувала день народження сина, заінтригувала прихильників недвозначними сторіс в Instagram.

Дівчина показала, як проводить час у Буковелі із колишнім блогерки Саші Бо Ігорем Пустовітом.

На гірськолижний курорт Стужук подалася у складі "блогерської тусовки", яку згодом назвала "своєрідним корпоративом".

Слова Стужук – відсилання на скандальне інтерв'ю Саші Бо, в якому вона звинувачує колишнього в аб'юзі

Блогер також виклав сторіс з "колегою"

Цікаво, що всі активності в Буковелі пара відвідувала разом. Вони також постили багато сторіс і навіть поділилися відео повільного танцю.

Стужук і Пустовіт не відходили одне від одного

"Знаю, вам потрібні подробиці… Я знайшла собі нічо такого викладача з танців та української мови. І мене не пустили з ним кататися на машинках", – написала блогерка.

Нагадаємо, Ігор Пустовіт та Саша Бо подали на розлучення після інтерв’ю блогерки з Машею Єфросиніною. У розмові з телеведучою Саша розповіла багато подробиць стосунків з чоловіком, зокрема, про аб’юз та шантаж. Ігор також виклав свою версію подій.

А колишній чоловік і батько трьох дітей Стужук, Дмитро помер від ковіду минулої осені.

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