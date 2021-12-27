"Зіпсую вам настрій": Гоцій у бікіні похизувалася спортивним тілом на пляжі. ФОТО

Супермодель та блогерка Наталья Гоцій, слідом за багатьма українськими зірками, проводить відпустку на Мальдівах.

Як і належить, у своєму Instagram вона час від часу ділиться фото в купальнику.

"Зіпсую вам понеділок", – іронічно написала Гоцій під знімками з пляжу.

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Саванна і "леопард"

Нагадаємо, нещодавно Наталя знялася у кліпі "Бумбокс" на пісню "Імперії впадуть". У відео вона зіграла кохану соліста Андрія Хливнюка, із яким раніше мала роман.

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