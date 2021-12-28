Олів’є та сальце: Цибульська розказала про новорічний стіл і "круту традицію"

Співачка Оля Цибульська не налаштована обмежувати себе у смаколиках за новорічним столом і всім не радить цього робити.

А ще вона має святкову традицію, про яку розповіла журналістам телеканалу "Україна".

"У нас є крута сімейна традиція – напередодні Нового року ми всі пишемо свої бажання на майбутнє. Потім всі загортають папірці в трубочку і запихають у новорічну іграшку, які потім прикрашають ялинку. А через рік дістаємо і читаємо, що здійснилось", - розказала Цибульська.

Для Оля свято Нового року особливе

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"Минулого року у мене, як у француза, не збулось ні чорта. Сподіваюсь, цього року буде багато виконаних пунктів", - додала зірка.

Цибульська, як відомо, дуже стежить за фігурою, але не на свято Нового року.

"Мені здається, на Новий рік не треба себе обмежувати – навпаки треба дуже сміливо загадувати та їсти Олів’є після 00.00! Можна навіть сальця врізати чи того, що вам подобається. І жити широко – малювати широкими мазками – тоді і рік буде крутим!" – наголосила співачка.

Худнути можна вже після свят фото з instagram

Нагадаємо, нещодавно Цибульські виповнилося 36, і її привітав актор Кріс Нот, який грав Містера Біга у серіалі "Секс і Місто".

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