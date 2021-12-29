Босонога і в пишній сукенці: Подкопаєва замилувала ФОТО 2-річної доні
29 грудня 2021, 10:59
Гімнастка Лілія Подкопаєва в мережі поділилася ніжними фото з молодшою донькою, 2-річною Евеліною. Босоноге дівчатко з мамою гуляло на мальовничому пляжі.
"Бережіть у собі своє безмежне море", - написала Ліля.
Нагадаємо, Евеліну спортсменка народила в 41 рік. Під час вагітності Лілія, яка набрала лише 9 кіло, не припиняла тренуватися і радить жінкам не сподіватися лише на генетику.
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