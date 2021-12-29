Босонога і в пишній сукенці: Подкопаєва замилувала ФОТО 2-річної доні

29 грудня 2021, 10:59

Гімнастка Лілія Подкопаєва в мережі поділилася ніжними фото з молодшою донькою, 2-річною Евеліною. Босоноге дівчатко з мамою гуляло на мальовничому пляжі.

"Бережіть у собі своє безмежне море", - написала Ліля.

 
Евеліна - донька Лілії від бізнесмена Ігоря Дубинського
фото аліни рост із instagram подкопаєвої
 
У малої є старша сестра Кароліна та брат Вадим

 
Подкопаєва з сімейством мешкає в Америці
 
Евеліні восени виповнилося 2 рочки
 
 

Нагадаємо, Евеліну спортсменка народила в 41 рік. Під час вагітності Лілія, яка набрала лише 9 кіло, не припиняла тренуватися і радить жінкам не сподіватися лише на генетику.

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