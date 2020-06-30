Закохана в життя Подкопаєва показалася в обіймах чоловіка
Вівторок, 30 червня 2020, 10:50
Гімнастка Лілія Подкопаєва поділилася своїми романтичними фото з чоловіком номер три, бізнесменом Ігорем Дубинським. Голуб'ята, в яких торік народилася спільна донька Евеліна, пообіймалися у ресторані.
"Бути закоханим у життя. В кожну його хвилину", - написала 41-річна Лілія в Instagram.
"Любов - це відповідь", - зазначила вона.
Нагадаємо, Ігор освідчився Лілі в спортзалі. Чоловік її балує та розуміє з пів слова, а син Вадим та старша донька спортсменки Кароліна для нього одразу після знайомства стали "нашими дітьми".
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