Закохана в життя Подкопаєва показалася в обіймах чоловіка

Гімнастка Лілія Подкопаєва поділилася своїми романтичними фото з чоловіком номер три, бізнесменом Ігорем Дубинським. Голуб'ята, в яких торік народилася спільна донька Евеліна, пообіймалися у ресторані.

"Бути закоханим у життя. В кожну його хвилину", - написала 41-річна Лілія в Instagram.

У серпні Лілія з Ігорем відзначатимуть першу річницю свого весілля, а в вересні - перший день народження донечки Евеліни фото з instagram подкопаєвої

"Любов - це відповідь", - зазначила вона.

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Подкопаєва з чоловіком та дітьми мешкає в США

Нагадаємо, Ігор освідчився Лілі в спортзалі. Чоловік її балує та розуміє з пів слова, а син Вадим та старша донька спортсменки Кароліна для нього одразу після знайомства стали "нашими дітьми".

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