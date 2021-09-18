Подкопаєва ніжно привітала меншу доньку з 2-річчям. ФОТО

Субота, 18 вересня 2021, 12:41

Донечка гімнастки Лілії Подкопаєвої та її третього чоловіка, Ігоря Дубинського, Евеліна святкує свій другий день народження. Зіркова матуся привітала іменинницю в Instagram.

 
Евеліні виповнилося 2 рочки
фото з instagram подкопаєвої 

"Краплинку безумовної ніжності 🤍 З днем народження, Щастя!", - написала Ліля.

 
Мамине Щастя
 
 

Нагадаємо, Подкопаєва втретє стала мамою в 41 рік. У спортсменки є старші діти: 15-річний Вадим та 14-річна Кароліна.

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