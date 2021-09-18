Подкопаєва ніжно привітала меншу доньку з 2-річчям. ФОТО
18 вересня 2021, 12:41
Донечка гімнастки Лілії Подкопаєвої та її третього чоловіка, Ігоря Дубинського, Евеліна святкує свій другий день народження. Зіркова матуся привітала іменинницю в Instagram.
"Краплинку безумовної ніжності 🤍 З днем народження, Щастя!", - написала Ліля.
Нагадаємо, Подкопаєва втретє стала мамою в 41 рік. У спортсменки є старші діти: 15-річний Вадим та 14-річна Кароліна.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Подкопаєва, Джолі, Джекман: зірки, що виховують дітей, народжених серцем
Подкопаєва розказала, як чоловік освідченням не дав їй від нього піти
Подкопаєва заявила, що після 40 чудес не буває, і показалася в купальнику
Приєднуйтесь до дискусії