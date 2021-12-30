У Новий рік із новим носом: Квіткова оголосила, що зробила пластичну операцію

Сексі-матуся Даша Квіткова сколихнула мережу постом про ринопластику. Дівчина зізналася, що виправила "недолік", який давно її не влаштовував.

"У мене була ямка на носику, яку я завжди заповнювала у косметологічній клініці (це відповідь на питання, чому ви її ніколи не помічали)... Ніс мене влаштовував, але часто заповнювати ямочку не можна", – написала Даша.

Операцію Даша зробила тиждень тому фото instgram@kvittkova

Блогерка зізналася, що до хірурга приходила з питанням про груди, але ніс, вочевидь, виявився більш нагальним.

"І ось я, як справжня дівчина, прийняла рішення зробити рино… Ніс мені не дробили, візуально він не змінився, форма залишилася така сама. З’єднали хрящі і вуаля", – сказала Квіткова.

Блогерка не стала приховувати ім’я лікаря. Ринопластику їй зробив популярний серед зірок хірург Едгар Камінський.

Наостанок вона закликала підписників не боятися думки оточення і не соромитися робити, те що приносить задоволення.

Нагадаємо, Квіткова – не перша блогерка, яка наважується на ринопластику. Цьогоріч Софія Стужук так само звернулася до хірурга і "виправила" ніс.

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