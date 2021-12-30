У Новий рік із новим носом: Квіткова оголосила, що зробила пластичну операцію

Сексі-матуся Даша Квіткова сколихнула мережу постом про ринопластику. Дівчина зізналася, що виправила "недолік", який давно її не влаштовував.

"У мене була ямка на носику, яку я завжди заповнювала у косметологічній клініці (це відповідь на питання, чому ви її ніколи не помічали)... Ніс мене влаштовував, але часто заповнювати ямочку не можна", – написала Даша.

Операцію Даша зробила тиждень тому фото instgram@kvittkova

Блогерка зізналася, що до хірурга приходила з питанням про груди, але ніс, вочевидь, виявився більш нагальним.

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"І ось я, як справжня дівчина, прийняла рішення зробити рино… Ніс мені не дробили, візуально він не змінився, форма залишилася така сама. З’єднали хрящі і вуаля", – сказала Квіткова.

Блогерка не стала приховувати ім’я лікаря. Ринопластику їй зробив популярний серед зірок хірург Едгар Камінський.

Наостанок вона закликала підписників не боятися думки оточення і не соромитися робити, те що приносить задоволення.

Нагадаємо, Квіткова – не перша блогерка, яка наважується на ринопластику. Цьогоріч Софія Стужук так само звернулася до хірурга і "виправила" ніс.

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