Лобода у стильному ч/б показалася з незвичною ретро-зачіскою
П'ятниця, 31 грудня 2021, 10:27
Співачка Світлана Лобода вирішила подякувати своїм фанам за ту любов, яку вони дарували їй у 2021-му році, і порадувати їх черговими красивими кадрами.
На чорно-білих світлинах, якими 39-річна зірка поділилася в Instagram, вона постала з незвичною зачіскою, ставши схожою, на думку декого з підписників, на Софі Лорен.
Нагадаємо, не так давно Свєта зізналася, що мріє надягти сукню нареченої та подарувати своєму таємничому коханому двох синів.
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