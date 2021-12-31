Лобода у стильному ч/б показалася з незвичною ретро-зачіскою

Співачка Світлана Лобода вирішила подякувати своїм фанам за ту любов, яку вони дарували їй у 2021-му році, і порадувати їх черговими красивими кадрами.

На чорно-білих світлинах, якими 39-річна зірка поділилася в Instagram, вона постала з незвичною зачіскою, ставши схожою, на думку декого з підписників, на Софі Лорен.

Співачка приміряла вбрання для зустрічі Нового року? фото з instagram лободи

Світлана Лорен чи Софі Лобода?

Реклама:

Нагадаємо, не так давно Свєта зізналася, що мріє надягти сукню нареченої та подарувати своєму таємничому коханому двох синів.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Почуваюся дівчинкою": Лобода вперше розповіла про старшого за неї коханого

Лобода замилувала ФОТО з мамою та обома доньками