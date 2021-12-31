Лобода у стильному ч/б показалася з незвичною ретро-зачіскою

П'ятниця, 31 грудня 2021, 10:27

Співачка Світлана Лобода вирішила подякувати своїм фанам за ту любов, яку вони дарували їй у 2021-му році, і порадувати їх черговими красивими кадрами.

На чорно-білих світлинах, якими 39-річна зірка поділилася в Instagram, вона постала з незвичною зачіскою, ставши схожою, на думку декого з підписників, на Софі Лорен.

 
Співачка приміряла вбрання для зустрічі Нового року?
фото з instagram лободи 
 
Світлана Лорен чи Софі Лобода?

Нагадаємо, не так давно Свєта зізналася, що мріє надягти сукню нареченої та подарувати своєму таємничому коханому двох синів.

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