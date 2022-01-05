51-річна Кемпбелл у лосинах постояла на голові заради дзену

Американська супермодель Наомі Кемпбелл почала свій рік у Катарі, де повернулася до занять йогою.

У пошуках дзена 51-річна красуня встала на голову. Фото у такій позі вона виклала в Instagram.

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Нагадаємо, у травні Кемпбелл оголосила, що стала мамою доньки. Дівчинку народила сурогатна матір.

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