Седокова в золотавому купальнику попозувала коханому фотографові

Співачка Ганна Седокова показалася шанувальникам у черговому сексі-купальничку. Знімав дружину баскетболіст Яніс Тімма, котрий жартома навіть обурився в коментарях у Instagram, що Аня не вказала фотографа.

Свій пост Седокова написала "за мотивами" нашумілого і скандального інтерв'ю Ксенії Собчак із авторкою марафонів особистісного зростання Оленою Бліновською.

39-річна співачка натякнула, що "персонаж, якого обговорюють останніми днями", її дуже образив, але хайпувати на цій темі зараз, на її думку, було би брудно.

Яніс Тімма - ідеальний інста-чоловік фото з instagram седокової

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"Я не йду до Ксенії на інтерв'ю, хоча її команда давно, наполегливо та інтелігентно запрошує мене, тому що знаю, що точно не зможу брехати чи недоговорювати. І точно буду з нею собою. Моє життя ніколи не було простим. І є в ньому історії, розповівши які, впадуть ідоли багатьох людей (sic), зруйнуються вигадані світи. Та з іншого боку, цей біль живе в мені, він давно трансформувався, але не пішов", - заінтригувала Седокова.

Відвертої розмови між Седоковою та Собчак найближчим часом чекати не варто

Ганна наголосила, що навіть найбільші гроші не варті того, щоби настільки сильно забруднитися. І що для себе вона обирає навіть не дивитися спектакль із глядацької зали, а покинути виставу.

Нагадаємо, нещодавно Седокова дала пораду жінкам, чиї колишні чоловіки після розриву стали й "колишніми батьками" власним дітям.

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