Седокова в золотавому купальнику попозувала коханому фотографові
Співачка Ганна Седокова показалася шанувальникам у черговому сексі-купальничку. Знімав дружину баскетболіст Яніс Тімма, котрий жартома навіть обурився в коментарях у Instagram, що Аня не вказала фотографа.
Свій пост Седокова написала "за мотивами" нашумілого і скандального інтерв'ю Ксенії Собчак із авторкою марафонів особистісного зростання Оленою Бліновською.
39-річна співачка натякнула, що "персонаж, якого обговорюють останніми днями", її дуже образив, але хайпувати на цій темі зараз, на її думку, було би брудно.
"Я не йду до Ксенії на інтерв'ю, хоча її команда давно, наполегливо та інтелігентно запрошує мене, тому що знаю, що точно не зможу брехати чи недоговорювати. І точно буду з нею собою. Моє життя ніколи не було простим. І є в ньому історії, розповівши які, впадуть ідоли багатьох людей (sic), зруйнуються вигадані світи. Та з іншого боку, цей біль живе в мені, він давно трансформувався, але не пішов", - заінтригувала Седокова.
Ганна наголосила, що навіть найбільші гроші не варті того, щоби настільки сильно забруднитися. І що для себе вона обирає навіть не дивитися спектакль із глядацької зали, а покинути виставу.
Нагадаємо, нещодавно Седокова дала пораду жінкам, чиї колишні чоловіки після розриву стали й "колишніми батьками" власним дітям.
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