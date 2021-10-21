Седокова зізналася, що в 8 років її намагався зґвалтувати коханець матері

Четвер, 21 жовтня 2021, 14:00

Співачка Ганна Седокова вирішила поділитися з шанувальниками дуже болісною сторінкою зі свого минулого.

Виявляється, рідний батько фактично викреслив її зі свого життя, коли їй було шість років. А у 8 вона мало не стала жертвою сексуального насильства.

Про це Аня написала в Instagram.

"Тато помер, коли мені було 22. Пішов, коли мені було 6. Пішов, і я бачила його потім двічі в житті. Вони судилися з мамою, ділили квартири та шкарпетки. Але ніколи не ділили дітей", - написала співачка.

 
Седокова фактично виросла без батька
фото з instagram седокової 

"Все, що я пам'ятаю, як ми сховалися в під'їзді, і мама виглядала тата, який мав пройти повз нього. Коли вона його побачила, вона сильно стала мене трусити і кричати "Плач. Плач і біжи до тата, кажи йому "повернися". Я побігла. Але тато не повернувся. Потім я отримала листа в "Однокласниках". Через 10 років. "Скажи мамі віддати мені відеокамеру", - пригадала Седокова.

Зі слів артистки, наступного разу батько написав їй іще через 5 років, поцікавившись, як звати його онуків.

"А потім незнайома людина зателефонувала мені та сказала, що тато помер від серцевого нападу. І все", - написала Аня.

Зірка зізнається, що нещодавно, у свої 38, вперше засумувала за батьком. Вона дуже рада за тих, у кого він є, кого проводжав до школи та сварив за невивчені уроки.

 
Нинішній чоловік Ані, Яніс Тімма любить її дітей та не ділить на своїх та чужих

"Мене сварив лише мамин коханець, котрий у 8 років намагався мене зґвалтувати і приходив уночі з маминої кімнати до мене. А я боялася подати звук, адже тоді мама прокинеться і теж мене насварить", - розказала Седокова.

Співачка закликала ніколи не засуджувати тих, хто пройшов інакший шлях. Та запевнила, що свою родину вона захищає від "того лайна, що було в її житті".

Нагадаємо, з матір'ю, яка не підтримала її під час розлучення з Валентином Белькевичем, Ганна зараз практично не спілкується. 

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