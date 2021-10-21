Седокова зізналася, що в 8 років її намагався зґвалтувати коханець матері

Співачка Ганна Седокова вирішила поділитися з шанувальниками дуже болісною сторінкою зі свого минулого.

Виявляється, рідний батько фактично викреслив її зі свого життя, коли їй було шість років. А у 8 вона мало не стала жертвою сексуального насильства.

Про це Аня написала в Instagram.

"Тато помер, коли мені було 22. Пішов, коли мені було 6. Пішов, і я бачила його потім двічі в житті. Вони судилися з мамою, ділили квартири та шкарпетки. Але ніколи не ділили дітей", - написала співачка.

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Седокова фактично виросла без батька фото з instagram седокової

"Все, що я пам'ятаю, як ми сховалися в під'їзді, і мама виглядала тата, який мав пройти повз нього. Коли вона його побачила, вона сильно стала мене трусити і кричати "Плач. Плач і біжи до тата, кажи йому "повернися". Я побігла. Але тато не повернувся. Потім я отримала листа в "Однокласниках". Через 10 років. "Скажи мамі віддати мені відеокамеру", - пригадала Седокова.

Зі слів артистки, наступного разу батько написав їй іще через 5 років, поцікавившись, як звати його онуків.

"А потім незнайома людина зателефонувала мені та сказала, що тато помер від серцевого нападу. І все", - написала Аня.

Зірка зізнається, що нещодавно, у свої 38, вперше засумувала за батьком. Вона дуже рада за тих, у кого він є, кого проводжав до школи та сварив за невивчені уроки.

"Мене сварив лише мамин коханець, котрий у 8 років намагався мене зґвалтувати і приходив уночі з маминої кімнати до мене. А я боялася подати звук, адже тоді мама прокинеться і теж мене насварить", - розказала Седокова.

Співачка закликала ніколи не засуджувати тих, хто пройшов інакший шлях. Та запевнила, що свою родину вона захищає від "того лайна, що було в її житті".

Нагадаємо, з матір'ю, яка не підтримала її під час розлучення з Валентином Белькевичем, Ганна зараз практично не спілкується.

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