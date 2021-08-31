Стужук у спідньому оголосила свою вагу та взялася публічно худнути

Вівторок, 31 серпня 2021, 16:30

26-річна блогерка і багатодітна мати Софія Стужук оголосила, що починає худнути.

Разом зі своєю подругою Соня протягом 21 дня буде займатися спортом, ходити на масажі та стежити за харчуванням. І все транслюватиме у своєму блозі.

А потім покаже себе до та після схуднення. 

 
Як відомо, Стужук погладшала від стресу і досі не може скинути 10 зайвих кілограмів 

Також Стужук назвала свою нинішню вагу і запевнила, що боротьба з зайвими кіло – явище для неї нове. Адже до жовтня минулого року, коли помер її ексчоловік Дмитро, вона ніколи не мала проблем з вагою.  

 
 
 
 
Соня буде худнути разом із подругою 

Крім того, Стужук не припиняє покращувати себе і попросила фоловерів допомогти їй обрати лінзи з новим кольором очей. 

 
Нещодавно Софія зробила пластику носа та повік, а тепер ось грається з кольором очей 
 
 
Ми голосуємо за природний колір очей Соні! 

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