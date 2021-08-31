Стужук у спідньому оголосила свою вагу та взялася публічно худнути

26-річна блогерка і багатодітна мати Софія Стужук оголосила, що починає худнути.

Разом зі своєю подругою Соня протягом 21 дня буде займатися спортом, ходити на масажі та стежити за харчуванням. І все транслюватиме у своєму блозі.

А потім покаже себе до та після схуднення.

Як відомо, Стужук погладшала від стресу і досі не може скинути 10 зайвих кілограмів

Також Стужук назвала свою нинішню вагу і запевнила, що боротьба з зайвими кіло – явище для неї нове. Адже до жовтня минулого року, коли помер її ексчоловік Дмитро, вона ніколи не мала проблем з вагою.

Соня буде худнути разом із подругою

Крім того, Стужук не припиняє покращувати себе і попросила фоловерів допомогти їй обрати лінзи з новим кольором очей.

Ми голосуємо за природний колір очей Соні!

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