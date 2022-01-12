Неплях топлес підставила сідниці мексиканському сонцю і показала себе 12-річну
Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях тішить своїх підписників пікантними публікаціями з теплих країв.
Для відпочинку 27-річна блогерка обрала мексиканське місто Тулум.
Зокрема, красуня виклала в Instagram пікантне відео, на якому засмагає в самих лише трусиках.
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Також у сторіс Анна поділилася знімком себе 12-річної і зізналася, що з дитинства готувалася до цієї поїздки.
Нагадаємо, 12 листопада Неплях відзначила свій день народження і зізналася, що вже не почувається дівчинкою.
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