Неплях топлес підставила сідниці мексиканському сонцю і показала себе 12-річну

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях тішить своїх підписників пікантними публікаціями з теплих країв.

Для відпочинку 27-річна блогерка обрала мексиканське місто Тулум.

Зокрема, красуня виклала в Instagram пікантне відео, на якому засмагає в самих лише трусиках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Нéплях | Hanna Nepliakh (@neplyah)

Також у сторіс Анна поділилася знімком себе 12-річної і зізналася, що з дитинства готувалася до цієї поїздки.

"Мені тут 12 років, і я обожнювала вбиратися в ганчірки і влаштовувати показ мод", - зізналася Неплях

А зараз Аня виглядає так фото з instagram

Неплях закликає фанатів мріяти, порівнюючи себе-школярку і 27-річну: "Їх двох об’єднує єдине: вони вміють мріяти і точно знають, що все, що є в голові і в уяві – неодмінно здійсниться".

Зараз Аня віддає перевагу сексуальним вбранням, які підкреслюють її фігуру

Нагадаємо, 12 листопада Неплях відзначила свій день народження і зізналася, що вже не почувається дівчинкою.

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