"Навіть оцет пила": Неплях зізналася в експериментах із дієтами та розказала, як підтримує стрункість

10 січня 2022, 15:00

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях вважає, що дівчатам не варто мордувати себе дієтами, а краще просто дбати про своє тіло та дотримуватися збалансованого харчування.

Це красуня зрозуміла на власному досвіді, про що чесно розказала в Instagram, спілкуючись із підписниками.

 
Зі своїми фанами Неплях вирішила потеревенити, поки летіла на відпочинок до Мексики
фото з instagram неплях
 

Іще 27-річна Аня похвалилася, що має "суперсилу" - гарно виходити на фото для документів. Як пожартувала "міс", вона саме стояла за нею в черзі, коли Бог роздавав здатність їсти та не гладшати.

 
Що ж, і не посперечаєшся, дійсно суперсила

Відповіла Неплях і на закиди щодо пластики.

 
 
 

А також модель поділилася щирим фото себе зарюмсаної, зізнавшись, що вона - ще та "драма квін".

 

Нагадаємо, в листопаді Анна розійшлася з бойфрендом.

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