Блогерка Парфільєва в купальнику і капелюсі розляглася на мальдівському пляжі. ФОТО

Тетяна Парфільєва, яка виборола звання найкращої блогерки 2021 року, обожнює подорожувати і ділитися атмосферним вайбом зі своїми підписниками. До речі, їх у дівчини в Instagram 1,7 мільйона.

Таня добре знає, що профіль в соцмережі – це її "візитна картка", тому доволі креативно та естетично веде свою сторінку.

Зараз блогерка відпочиває на Мальдівах, тож перша "доза" контенту вже встигла назбирати багато лайків і коментарів.

Парфільєва тільки прилетіла на Мальдіви, а вже виклала себе в хвилях Індійського океану

Сексуально, але стримано - це у стилі Тетяни

"Обожнюю це райське місце. Готова вертатися сюди знов і знов", - поділилася Таня.

Капелюх надає фото загадковості

До речі, востаннє блогерка відпочивала на Мальдівах у січні минулого року і наробила не менш гарячого контенту.

Таня зі своїм чоловіком Іваном торік теж відпочивали на Мальдівах

А поки Парфільєва продовжує балувати підписників струнким тілом і гарними пейзажами, її конкурентка, Саша Чістова, ділиться не менш гарячими знімками з Балі.

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