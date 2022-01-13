Блогерка Парфільєва в купальнику і капелюсі розляглася на мальдівському пляжі. ФОТО
Тетяна Парфільєва, яка виборола звання найкращої блогерки 2021 року, обожнює подорожувати і ділитися атмосферним вайбом зі своїми підписниками. До речі, їх у дівчини в Instagram 1,7 мільйона.
Таня добре знає, що профіль в соцмережі – це її "візитна картка", тому доволі креативно та естетично веде свою сторінку.
Зараз блогерка відпочиває на Мальдівах, тож перша "доза" контенту вже встигла назбирати багато лайків і коментарів.
"Обожнюю це райське місце. Готова вертатися сюди знов і знов", - поділилася Таня.
До речі, востаннє блогерка відпочивала на Мальдівах у січні минулого року і наробила не менш гарячого контенту.
А поки Парфільєва продовжує балувати підписників струнким тілом і гарними пейзажами, її конкурентка, Саша Чістова, ділиться не менш гарячими знімками з Балі.
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