"Майбутня суперзірка": донька Камалії Мірабелла зачарувала караоке-співом

Співачка Камалія бачить неабиякий потенціал майбутньої суперзірки у своїй доньці, 8-річній Мірабеллі Захур.

Відео зі співом дівчинки на тлі ялинки мама з гордістю поділилася в TikTok та Instagram.

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Як відомо, двійнята Мірабелла та Арабелла вже давно підспівують Камалії та знімаються в її кліпах. А ще артистка привчає малих працювати на городі.

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