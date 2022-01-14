"Майбутня суперзірка": донька Камалії Мірабелла зачарувала караоке-співом
14 січня 2022, 11:10
Співачка Камалія бачить неабиякий потенціал майбутньої суперзірки у своїй доньці, 8-річній Мірабеллі Захур.
Відео зі співом дівчинки на тлі ялинки мама з гордістю поділилася в TikTok та Instagram.
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Як відомо, двійнята Мірабелла та Арабелла вже давно підспівують Камалії та знімаються в її кліпах. А ще артистка привчає малих працювати на городі.
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