Білик показала своє місце для любові та гарного сексу. ВІДЕО
Співачка Ірина Білик, окрім будинку в Києві, має затишну квартиру в Одесі, яку вперше показала загалу.
Оселя розташована просто на березі Чорного моря і оздоблена у бежевих тонах.
"У мене ніколи не знімали вдома раніше", - зізналася Білик програмі "Мій секрет".
Співачка любить бувати в Одесі влітку. У її житлі є великий балкон, де вона засмагає в купальнику.
А ще Ірина показала своє секретне місце – спальню.
"Тут проходять хвилини любові, хвилини гарного сексу, хвилини відпочинку", - кокетливо зізналася Білик.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Нагадаємо, нещодавно Білик замилувала мережу молодшим сином, "схожим на Ейнштейна".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Заквітчана Білик у перуці з бульбашок та на байку заспівала про щасливе кохання у новому кліпі. ВІДЕО
Білик оголосила про розлучення
Білик про сурогатне материнство: Я була готова продати квартиру
powered by lun.ua