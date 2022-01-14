Білик показала своє місце для любові та гарного сексу. ВІДЕО

14 січня 2022, 16:37

Співачка Ірина Білик, окрім будинку в Києві, має затишну квартиру в Одесі, яку вперше показала загалу.

Оселя розташована просто на березі Чорного моря і оздоблена у бежевих тонах.

"У мене ніколи не знімали вдома раніше", - зізналася Білик програмі "Мій секрет".

 
Білик живе в Києві, але має квартиру і в Одесі

Співачка любить бувати в Одесі влітку. У її житлі є великий балкон, де вона засмагає в купальнику.

 
Оселя артистки доволі мінімалістично обставлена
 
Всюди є фото самої Білик та її синів
 
 
У Іри є навіть телескоп, у який вона роздивляється горизонт та чужі купальники

А ще Ірина показала своє секретне місце – спальню.

"Тут проходять хвилини любові, хвилини гарного сексу, хвилини відпочинку", - кокетливо зізналася Білик.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, нещодавно Білик замилувала мережу молодшим сином, "схожим на Ейнштейна".

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