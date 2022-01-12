"Схожий на Ейнштейна?": 6-річний син Білик замилував мережу ВІДЕО

Молодший син співачки Ірини Білик, 6-річний Табріз Ахмадов уявив себе Альбертом Ейнштейном, спробувавши скопіювати відоме фото вченого з висолопленим язиком.

"Я схожий на Ейнштейна?", - поцікавилося хлоп'я, чий Instagram поки що ведуть тато і мама.

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Нагадаємо, ще кілька років тому Ірина натякала на можливість народження ще однієї дитини. Але навесні 2021-го артистка оголосила про розлучення з батьком Табріза, фотографом Асланом Ахмадовим. Їхній шлюб не витримав випробування відстанню.

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