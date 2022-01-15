Саша Бо у сексі-мереживі показала одне з найсильніших жіночих задоволень
15 січня 2022, 11:26
Блогерка Саша Бо потішила підписників гарячими знімками у спідньому. Домашній фотосет дівчина опублікувала в Instagram.
"Одне з найсильніших жіночих задоволень – подобатися собі", – написала Саша.
Нагадаємо, нещодавно блогерка показала відео, на якому ніжиться у ліжку із новим хлопцем, стоматологом Платоном Тарнавським. Про стосунки із ним Саша повідомила відразу після розлучення із блогером Ігорем Пустовітом.
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