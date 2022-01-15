Саша Бо у сексі-мереживі показала одне з найсильніших жіночих задоволень

15 січня 2022, 11:26

Блогерка Саша Бо потішила підписників гарячими знімками у спідньому. Домашній фотосет дівчина опублікувала в Instagram.

"Одне з найсильніших жіночих задоволень – подобатися собі", – написала Саша.

 
Із такого ракурсу можна оцінити "пружний третій розмір", який Саша зробила у жовтні минулого року
фото instagram@sashaabo
 

 
Фотографом, мабуть, був новий бойфренд блогерки

Нагадаємо, нещодавно блогерка показала відео, на якому ніжиться у ліжку із новим хлопцем, стоматологом Платоном Тарнавським. Про стосунки із ним Саша повідомила відразу після розлучення із блогером Ігорем Пустовітом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Сльози, операція і новиий бойфренд: Саша Бо показала у ВІДЕО свій 2021-й

Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів