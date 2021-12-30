Сльози, операція і новиий бойфренд: Саша Бо показала у ВІДЕО свій 2021-й
Четвер, 30 грудня 2021, 11:50
Блогерка Саша Бо мала дуже насичений 2021-й. Чого тільки вартувало скандальне розлучення із чоловіком Ігорем Пустовітом.
Згадати всі важливі моменти року, що минає, Саша вирішила у форматі відео. Ним вона поділилася з підписниками в Instagram.
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Нагадаємо, блогерка нещодавно оголосила про новий сімейний статус. А згодом показала загадкового обранця. Ним виявився стоматолог Платон Тарнавський, із яким дівчина навчалася на одному курсі.
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