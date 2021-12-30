Сльози, операція і новиий бойфренд: Саша Бо показала у ВІДЕО свій 2021-й

Блогерка Саша Бо мала дуже насичений 2021-й. Чого тільки вартувало скандальне розлучення із чоловіком Ігорем Пустовітом.

Згадати всі важливі моменти року, що минає, Саша вирішила у форматі відео. Ним вона поділилася з підписниками в Instagram.

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Блогерка багато часу проводила із дітьми

Встигла і поподорожувати

Потім було скандальне інтерв'ю , після якого вона розірвала стосунки із чоловіком Ігорем Пустовітом

Процес розлучення видався нелегким

У 2021-му Саша знайшла час на пластичну операцію

І навіть на танці

І катання на ковзанах в обіймах нового бойфренда

Нагадаємо, блогерка нещодавно оголосила про новий сімейний статус. А згодом показала загадкового обранця. Ним виявився стоматолог Платон Тарнавський, із яким дівчина навчалася на одному курсі.

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