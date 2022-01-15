"Сонечко, сніжинка, наш скарб": Тоня Матвієнко привітала донечку з 6-річчям. ФОТО

Доньці співаків Арсена Мірзояна і Тоні Матвієнко, Ніночці виповнилося 6 років. І якщо колись малу в сім'ї називали "лампочкою", відтоді милих епітетів лише побільшало.

Іменинницю Тоня показала в Instagram, поділившись зворушливим привітанням.

Нінусик святкує 6-річчя фото з instagram матвієнко

"Коли люди не співали, хто самий перший заспівав?" (Ніна Матвієнко, 6 років). Сонечко, сніжинка, Нінусик наше щастя, наш скарб 😘, з Днем народження! Рости щаслива і здорова!", - написала зіркова мама.

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Підписники Матвієнко відзначають, що дівчинка росте дуже подібною до бабусі Ніни.

Нагадаємо, старшій доньці Тоні, Уляні вже 23. У Арсена від попереднього шлюбу є двійко синів.

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