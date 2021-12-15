Мірзоян у ТаблоID-бліц про страх голоду, якісний секс та найбільше розчарування

Наприкінці осені 43-річний музикант Арсен Мірзоян відзначив 10-річчя творчості великим сольним концертом у Києві.
Крім того, артист випустив свій 6-й альбом під назвою "Монархія" та нещодавно придбав власне житло.
У ТаблоID-бліц Мірзоян розказав про свій найбільший страх, згадав себе малим, похвалився любов'ю до спорту та навіть процитував Вінстона Черчилля.
– Згадайте момент, у який ви були найщасливішим.
– Кожен день я відчуваю себе найщасливішою людиною.
– Ваш найбільший страх?
– Голод… коли дитина просить їсти, а ти нічого не можеш зробити…
– Можете назвати ваш найбільш ранній спогад про себе?
– Мені було роки три. Я пам‘ятаю, як бабуся годувала мене з ложки, це була рідка манна каша з товченими в ній пряниками.
– Згадайте момент, коли вам було найбільше соромно.
– В мене не один такий випадок, і саме за це мені найбільше соромно. Кажу собі "не треба" і не чую себе.
– Що вас робить дуже нещасним?
– Сам собі причина. Дурна голова.
– Що вам найбільше не подобається у своїй зовнішності? І що подобається найбільше?
– Я про це не думав - я слідкую за своїм фізичним станом.
– Якби ви могли повернути у своє життя щось втрачене, що б це було?
– Тоді - хто б це був? Є ті, хто пішов передчасно, і нам всім є кого повертати.
– Хто б зіграв вас у фільмі про ваше життя?
– ДіКапріо. Хоча, не знаю, чи треба такий фільм.
– Яка ваша найкраща звичка?
– Спорт.
– Яке ваше улюблене слово?
– Мама.
– Що найгірше вам коли-небудь казали?
– Та хто його знає, аби я то сприймав. Слова нічого не важать.
– Скільки грошей на місяць вам потрібно для щастя?
– Відсутність потреби в грошах теж підходить.
– Ваша guilty pleasure?
– Алкоголь.
– З ким із зірок ви б сходили на побачення, якби могли вибрати будь-кого?
– Тоня Матвієнко. Зараз це і зроблю.
– Чим готові пожертвувати заради кохання?
– Всім зайвим. Любов - є Бог.
– Ваше найбільше розчарування?
– Війна.
– Якщо б ви могли повернутися у минуле, який момент би це був?
– Перший клас.
– Коли ви востаннє плакали і чому?
– Про це краще не знати.
– Скільки сексу вам потрібно для щастя?
– Я за якість, кількість мене не обходить.
– Яка незначна річ могла б покращити ваше життя?
– Я знову збираюся вчити англійську.
– Без якої дрібниці не уявляєте свого життя?
– Якщо так стоїть питання, то це не дрібниця.
– Що ви вважаєте вашим найбільшим досягненням?
– Я сам собі досягнення.
– Що би ви побажали собі 18-річному?
– Бережи себе, малий.
– Який урок життя ви вважаєте найважливішим?
– Брехня встигає обійти півсвіту, поки правда одягає штани. (У. Черчилль)
– Де б ви хотіли бути прямо зараз?
– На Місяці.
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