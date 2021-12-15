Мірзоян у ТаблоID-бліц про страх голоду, якісний секс та найбільше розчарування

Середа, 15 грудня 2021, 11:50

Наприкінці осені 43-річний музикант Арсен Мірзоян відзначив 10-річчя творчості великим сольним концертом у Києві. 

Крім того, артист випустив свій 6-й альбом під назвою "Монархія" та нещодавно придбав власне житло

У ТаблоID-бліц Мірзоян розказав про свій найбільший страх, згадав себе малим, похвалився любов'ю до спорту та навіть процитував Вінстона Черчилля. 

 

– Згадайте момент, у який ви були найщасливішим.

 Кожен день я відчуваю себе найщасливішою людиною.

–  Ваш найбільший страх?

 Голод… коли дитина просить їсти, а ти нічого не можеш зробити…

–  Можете назвати ваш найбільш ранній спогад про себе?

 Мені було роки три. Я пам‘ятаю, як бабуся годувала мене з ложки, це була рідка манна каша з товченими в ній пряниками.

 
Мірзоян з донькою Ніною під час свого сольного концерту
фото пресслужби 

–  Згадайте момент, коли вам було найбільше соромно.

 В мене не один такий випадок, і саме за це мені найбільше соромно. Кажу собі "не треба" і не чую себе.

–  Що вас робить дуже нещасним?

 Сам собі причина. Дурна голова.

 Що вам найбільше не подобається у своїй зовнішності? І що подобається найбільше?

 Я про це не думав - я слідкую за своїм фізичним станом.

 
В Instagram Арсена багато спортивних фото 

–  Якби ви могли повернути у своє життя щось втрачене, що б це було?

 Тоді - хто б це був? Є ті, хто пішов передчасно, і нам всім є кого повертати.

–  Хто б зіграв вас у фільмі про ваше життя?

 ДіКапріо. Хоча, не знаю, чи треба такий фільм.

–  Яка ваша найкраща звичка?

 Спорт.

 Яке ваше улюблене слово?

 Мама.

 
Виявляється, Мірзоян - справжній фанат спорту 

–  Що найгірше вам коли-небудь казали?

 Та хто його знає, аби я то сприймав. Слова нічого не важать.

–  Скільки грошей на місяць вам потрібно для щастя?

 Відсутність потреби в грошах теж підходить.

 Ваша guilty pleasure?

 Алкоголь.

 З ким із зірок ви б сходили на побачення, якби могли вибрати будь-кого?

 Тоня Матвієнко. Зараз це і зроблю.

 Чим готові пожертвувати заради кохання?

 Всім зайвим. Любов - є Бог.

 
Арсен зі своїми коханими жінками - дружиною Тонею і донею Ніною 

–  Ваше найбільше розчарування?

 Війна.

–  Якщо б ви могли повернутися у минуле, який момент би це був?

 Перший клас.

–  Коли ви востаннє плакали і чому?

 Про це краще не знати.

–  Скільки сексу вам потрібно для щастя?

 Я за якість, кількість мене не обходить.

 
Якість у сексі для Мірзояна важливіша за кількість 

–  Яка незначна річ могла б покращити ваше життя?

 Я знову збираюся вчити англійську.

–  Без якої дрібниці не уявляєте свого життя?

 Якщо так стоїть питання, то це не дрібниця.

–  Що ви вважаєте вашим найбільшим досягненням?

 Я сам собі досягнення.

–  Що би ви побажали собі 18-річному?

 Бережи себе, малий.

 
фото з instagram

–  Який урок життя ви вважаєте найважливішим?

 Брехня встигає обійти півсвіту, поки правда одягає штани. (У. Черчилль)

–  Де б ви хотіли бути прямо зараз?

 На Місяці.

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