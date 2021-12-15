Мірзоян у ТаблоID-бліц про страх голоду, якісний секс та найбільше розчарування

Наприкінці осені 43-річний музикант Арсен Мірзоян відзначив 10-річчя творчості великим сольним концертом у Києві.

Крім того, артист випустив свій 6-й альбом під назвою "Монархія" та нещодавно придбав власне житло.

У ТаблоID-бліц Мірзоян розказав про свій найбільший страх, згадав себе малим, похвалився любов'ю до спорту та навіть процитував Вінстона Черчилля.

– Згадайте момент, у який ви були найщасливішим.

– Кожен день я відчуваю себе найщасливішою людиною.

– Ваш найбільший страх?

– Голод… коли дитина просить їсти, а ти нічого не можеш зробити…

– Можете назвати ваш найбільш ранній спогад про себе?

– Мені було роки три. Я пам‘ятаю, як бабуся годувала мене з ложки, це була рідка манна каша з товченими в ній пряниками.

Мірзоян з донькою Ніною під час свого сольного концерту фото пресслужби

– Згадайте момент, коли вам було найбільше соромно.

– В мене не один такий випадок, і саме за це мені найбільше соромно. Кажу собі "не треба" і не чую себе.

– Що вас робить дуже нещасним?

– Сам собі причина. Дурна голова.

– Що вам найбільше не подобається у своїй зовнішності? І що подобається найбільше?

– Я про це не думав - я слідкую за своїм фізичним станом.

В Instagram Арсена багато спортивних фото

– Якби ви могли повернути у своє життя щось втрачене, що б це було?

– Тоді - хто б це був? Є ті, хто пішов передчасно, і нам всім є кого повертати.

– Хто б зіграв вас у фільмі про ваше життя?

– ДіКапріо. Хоча, не знаю, чи треба такий фільм.

– Яка ваша найкраща звичка?

– Спорт.

– Яке ваше улюблене слово?

– Мама.

Виявляється, Мірзоян - справжній фанат спорту

– Що найгірше вам коли-небудь казали?

– Та хто його знає, аби я то сприймав. Слова нічого не важать.

– Скільки грошей на місяць вам потрібно для щастя?

– Відсутність потреби в грошах теж підходить.

– Ваша guilty pleasure?

– Алкоголь.

– З ким із зірок ви б сходили на побачення, якби могли вибрати будь-кого?

– Тоня Матвієнко. Зараз це і зроблю.

– Чим готові пожертвувати заради кохання?

– Всім зайвим. Любов - є Бог.

Арсен зі своїми коханими жінками - дружиною Тонею і донею Ніною

– Ваше найбільше розчарування?

– Війна.

– Якщо б ви могли повернутися у минуле, який момент би це був?

– Перший клас.

– Коли ви востаннє плакали і чому?

– Про це краще не знати.

– Скільки сексу вам потрібно для щастя?

– Я за якість, кількість мене не обходить.

Якість у сексі для Мірзояна важливіша за кількість

– Яка незначна річ могла б покращити ваше життя?

– Я знову збираюся вчити англійську.

– Без якої дрібниці не уявляєте свого життя?

– Якщо так стоїть питання, то це не дрібниця.

– Що ви вважаєте вашим найбільшим досягненням?

– Я сам собі досягнення.

– Що би ви побажали собі 18-річному?

– Бережи себе, малий.

– Який урок життя ви вважаєте найважливішим?

– Брехня встигає обійти півсвіту, поки правда одягає штани. (У. Черчилль)

– Де б ви хотіли бути прямо зараз?

– На Місяці.

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