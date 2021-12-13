Оце так пристрасть: Тоня Матвієнко вп'ялася зубами в Мірзояна. ФОТО
Зіркова парочка, Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян офіційно одружені вже чотири роки, але пристрасть у їхніх стосунках, схоже, палає так само гаряче.
Грайливим фото, на якому вона кусає коханого, артистка поділилася в Instagram.
"Запалюємо вогники", - написала Тоня.
Арсен же у своєму фотоблозі показав ніжне селфі з донечкою Ніною (яка, до речі, теж любить кусатися).
Нагадаємо, Матвієнко з Мірзояном, які досі мешкали в будинку Ніни Митрофанівни, нарешті придбали власну оселю, тож незабаром зів'ють своє гніздечко. А до Матвієнко-старшої тоді повернеться чоловік, якому вона вирішила дати ще один шанс.
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