Оце так пристрасть: Тоня Матвієнко вп'ялася зубами в Мірзояна. ФОТО

Зіркова парочка, Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян офіційно одружені вже чотири роки, але пристрасть у їхніх стосунках, схоже, палає так само гаряче.

Грайливим фото, на якому вона кусає коханого, артистка поділилася в Instagram.

Арсене, тобі не боляче? фото з Instagram матвієнко

"Запалюємо вогники", - написала Тоня.

Арсен же у своєму фотоблозі показав ніжне селфі з донечкою Ніною (яка, до речі, теж любить кусатися).

Ніночці в січні виповниться 6 років фото з Instagram мірзояна

Нагадаємо, Матвієнко з Мірзояном, які досі мешкали в будинку Ніни Митрофанівни, нарешті придбали власну оселю, тож незабаром зів'ють своє гніздечко. А до Матвієнко-старшої тоді повернеться чоловік, якому вона вирішила дати ще один шанс.

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