Аншлаг та дебют синів на сцені: як MONATIK на Таймс-сквер виступав. ФОТО
Співак Дмитро Монатік завершив свій третій масштабний тур Сполученими Штатами Америки успішним виступом у Нью-Йорку.
Артист зібрав повний аншлаг на Таймс-сквер, та ще й з дебютом своїх синів на сцені.
Діти приєдналися до тата після того, як фанати покликали артиста заспівати на біс.
"New York, #ТакВмієшЛишеТи Від душі дякую! Це було так гучно! Так яскраво! Ми по-справжньому запалили, а Даня і Платон вперше побачили шановну аудиторію зі сцени. Дякую всім і особисто кожному, хто відвідав і разом з нами створював ці безцінні емоції!", - звернувся до своїх фанатів співак.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Концерт Монатіка також був наповнений душевними моментами. Так, під одну з найзворушливіших композицій "Сильно" учасниці колективу зробили пропозицію.
До речі, освідчуватися під час виступів улюблених артистів стає все більш актуальним трендом. В листопаді минулого року під час концерту Адель один із прихильників співачки покликав свою дівчину заміж просто на сцені.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Монатіки в Маямі зводили "найкращих друзів" на пляж та до музею. ФОТО
Рік був чудовий: дружина Монатіка замилувала сімейними ФОТО
powered by lun.ua