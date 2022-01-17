Аншлаг та дебют синів на сцені: як MONATIK на Таймс-сквер виступав. ФОТО

Співак Дмитро Монатік завершив свій третій масштабний тур Сполученими Штатами Америки успішним виступом у Нью-Йорку.

Артист зібрав повний аншлаг на Таймс-сквер, та ще й з дебютом своїх синів на сцені.

Діти приєдналися до тата після того, як фанати покликали артиста заспівати на біс.

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"New York, #ТакВмієшЛишеТи Від душі дякую! Це було так гучно! Так яскраво! Ми по-справжньому запалили, а Даня і Платон вперше побачили шановну аудиторію зі сцени. Дякую всім і особисто кожному, хто відвідав і разом з нами створював ці безцінні емоції!", - звернувся до своїх фанатів співак.

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Концерт Монатіка також був наповнений душевними моментами. Так, під одну з найзворушливіших композицій "Сильно" учасниці колективу зробили пропозицію.

фото пресслужби

До речі, освідчуватися під час виступів улюблених артистів стає все більш актуальним трендом. В листопаді минулого року під час концерту Адель один із прихильників співачки покликав свою дівчину заміж просто на сцені.

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