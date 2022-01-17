Лобода підбила підсумки сексі-танцем у чорному міні. ВІДЕО

Співачка Світлана Лобода, яка наразі відпочиває із доньками та мамою у теплих краях, не лише сексапільні фото з пляжу викладає, але й відео з танцями.

Роликом артистка анонсувала вихід концертного шоу "Superstar" на своєму YouTube-каналі.

"Задоволена. Підбиваю підсумки… і поцілунок вам у стрічку", – грайливо написала вона.

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Точну локацію своєї відпустки Лобода не розкриває. Також не відомо, чи приєднався до виконавиці її обранець, ім’я якого Світлана тримає в таємниці.

Нагадаємо, Лобода не любить розповідати про своє особисте життя. Востаннє про стосунки із бойфрендом вона згадувала в інтерв’ю Маші Єфросиніній. Тоді ж і похизувалася подарунком коханого – діамантовою каблучкою. Про те, чи був це подарунок із нагоди заручин, Лобода змовчала.

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