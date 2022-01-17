Єфросиніна у білизні згадала, як японка навчила її гладити себе

Телеведуча Маша Єфросиніна продовжує тему любові до себе і свого тіла.

41-річна зірка виклала в Instagram чергові фото себе в спідньому та згадала, як вчителька з йоги навчила її гладити своє тіло і отримувати від цього задоволення.

"Ви дивитеся вранці на себе без одягу у дзеркалі? Ну, тобто я точно знаю, що дивитеся, наприклад, на своє обличчя, наносячи креми, на волосся, роблячи зачіску, на свій зовнішній вигляд, одягаючись на роботу... А ось своєму оголеному тілу ви приділяєте стільки часу та уваги?", - запитала підписників Маша.

"Погугливши різні опитування та дослідження, я виявила, що більшість жінок не любить розглядати своє тіло в дзеркалі. Чому? Тому що воно практично завжди їм не подобається - адже в очі нам кидаються лише недоліки. Тому несвідомо ми просто пропускаємо цей важливий акт у своєму житті. Натомість нескінченно шукаємо у ютубі лекції та підкасти: "Як полюбити себе?", читаємо на цю тему книги та ходимо до психологів у пошуку ефективної поради", - зазначила Єфросиніна.

Марія в якості амбасадорки бренду білизни підіймає важливі теми фото з instagram

"Багато років тому моя вчителька з кундаліні йоги, японка Коко, змушувала мене перед початком занять гладити своє тіло, повільно та з любов'ю. Мені цей ритуал давався дико непросто - ну що за фігня - гладити себе? Але Коко говорила: "поки ти не навчишся відчувати задоволення від торкань кожного сантиметра свого тіла, ти не почнеш себе по-справжньому любити"", - згадала Марія.

А ви посміхатеся собі в дзеркалі зранку?

"Відтоді щоранку я починаю з потягувань і дотику до єдиного і неповторного, що мені дала природа – мого тіла. Далі мій ритуал полягає в тому, щоби розглянути себе в дзеркалі, і подякувати собі за те, що я над тілом працюю і доглядаю його. Це допомагає з часом навчитися не дорікати собі за неідеальне відображення або набрані кіло, а спокійно домовлятися з собою про потрібний режим", - зізналася телеведуча.

"І ще моя Коко радила завжди з ранку посміхнутися своєму відображенню, по-справжньому, щиро й тепло: "Після цього, міс Марія, ви почнете помічати, як вам усміхається світ..."", - додала Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше Марія на власному досвіді розповідала про проблеми великих грудей.

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