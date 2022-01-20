Мірзоян показав пустощі з донькою в басейні та свою жінку в стилі Playboy
Четвер, 20 січня 2022, 13:15
Зіркова парочка, Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко гайнули з донькою Ніною відпочити до Єгипту, тож і на Водохреща артист занурювався в тепленьку водичку.
Його видовищний стрибок дружина зняла для Instagram, привітавши підписників зі святом.
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Арсен же в своєму фотоблозі показав, як бавиться в басейні з 6-річною донею Ніною.
А у сторіс артист замилувався коханою, яка нагадала йому гарячих кралечок із чоловічого глянцю.
Нагадаємо, Тоня нещодавно зізналася, що пережила особисту кризу та депресію перед своїм 40-річчям.
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