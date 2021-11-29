Мірзоян похвалився купівлею квартири та насиченим інтимним життям
У житті співочої парочки, Арсена Мірзояна й Тоні Матвієнко сталася радісна та дуже довгоочікувана подія: артисти придбали власне житло. Але з'їжджати від улюбленої тещі та мами, Ніни Матвієнко вони поки не квапляться.
Чому, Арсен розповів "Зірковому шляху".
"Квартиру ми купили, ще не дійшли до неї руки, ще ремонт там не робили. Щось у повітрі віє за настроями, але я кажу, що нам тут дуже комфортно живеться, і Ніну завжди є на кого полишити", - пояснив артист.
"І найголовніше, як на мене, що Ніна Митрофанівна спілкується з онукою. Ніна вдихає в неї нове життя. І їм так весело, у саду гуляють, ходять", - додав Мірзоян.
Відповів співак і на дуже особисте питання ведучого програми - чи часто вдається їм із дружиною усамітнюватися для занять сексом.
"Ми займаємось, коли нікого немає вдома. А це, я тобі скажу, доволі часто. Бо така в нас родина, що хтось на гастролях, хтось ще десь. Це перше. По-друге, тут три поверхи. Короче, можна…", - запевнив він.
Нагадаємо, цього літа Арсен із Тонею відсвяткували четверту річницю шлюбу. Їхній спільній донечці в січні виповниться 6 років. Більше заводити дітей подружжя не планує.
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