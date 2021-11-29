Мірзоян похвалився купівлею квартири та насиченим інтимним життям

У житті співочої парочки, Арсена Мірзояна й Тоні Матвієнко сталася радісна та дуже довгоочікувана подія: артисти придбали власне житло. Але з'їжджати від улюбленої тещі та мами, Ніни Матвієнко вони поки не квапляться.

Чому, Арсен розповів "Зірковому шляху".

Арсен із Тонею поки живуть у будинку Ніни Митрофанівни фото з instagram матвієнко

"Квартиру ми купили, ще не дійшли до неї руки, ще ремонт там не робили. Щось у повітрі віє за настроями, але я кажу, що нам тут дуже комфортно живеться, і Ніну завжди є на кого полишити", - пояснив артист.

"І найголовніше, як на мене, що Ніна Митрофанівна спілкується з онукою. Ніна вдихає в неї нове життя. І їм так весело, у саду гуляють, ходять", - додав Мірзоян.

Відповів співак і на дуже особисте питання ведучого програми - чи часто вдається їм із дружиною усамітнюватися для занять сексом.

З часом парочка зів'є власне гніздечко фото з instagram мірзояна

"Ми займаємось, коли нікого немає вдома. А це, я тобі скажу, доволі часто. Бо така в нас родина, що хтось на гастролях, хтось ще десь. Це перше. По-друге, тут три поверхи. Короче, можна…", - запевнив він.

Нагадаємо, цього літа Арсен із Тонею відсвяткували четверту річницю шлюбу. Їхній спільній донечці в січні виповниться 6 років. Більше заводити дітей подружжя не планує.

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