"Для мене це повний капець": Тоня Матвієнко пояснила, чому депресувала перед своїм 40-річчям

Співачка Тоня Матвієнко, котра не приховує, що в 2021-му пережила кризу середнього віку, пояснила, чому таким непростим моментом для неї став саме ювілей. Зірка зізналася, що спочатку навіть не хотіла святкувати своє 40-річчя.

Про це Тоня розповіла "Зірковому шляху".

"Депресувала через те, що мені 40 років, така дата. Для мене це повний капець. Я завжди за те, щоб буть молодою, красивою. І тут 40. Ну якось, чесно, час дуже швидко минув", - зізналася Матвієнко.

Перед 40-річчям Тоня депресувала фото з instagram матвієнко

На щастя, зі слів Тоні, в день народження її настрій все ж поліпшився.

"Я сказала: "Дай Боже всім так виглядати, як я в 40". І 40 років прекрасні", - поділилася співачка.

Іще Матвієнко розказала, якими подарунками її порадували близькі - передусім чоловік, Арсен Мірзоян.

Після 40 років краса ніде не зникає

"Подарував прикрасу в той день, квіти приїхали. Наш знайомий живе в Америці, він замовив квіти з доставкою. Мама вийшла вранці привітала. Мама мені кожен рік вазончики вішає. Приїжджали гості з квітами, тортики привозили, подруги тортів напекли. Дуже було тепло і зворушливо", - пригадала вона.

Нагадаємо, не виключено, що в наступному році Тоня, Арсен та їхня донька Ніночка переїдуть до власної квартири. А до Ніни Митрофанівни тоді повернеться жити її чоловік Петро, з яким вона вирішила не розлучатися.

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