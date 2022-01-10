Матвієнко замилувала різдвяним фемілі-луком із доньками та кумедним Мірзояном у повітрі

Понеділок, 10 січня 2022, 10:00

Співоче подружжя Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян провели Різдво у Яремче, де наробили купу милих сімейних фото.

Святковими кадрами, зокрема з обома дочками, артистка поділилася в своєму Instagram.

 
Вишиванковий фемілі-лік від Ніни, Уляни, Тоні і Арсена 
 
Тоня з Арсеном уже 5,5 років у шлюбі 
 
Закоханим весело разом
 
Подружжя має 5-річну доню Ніну і більше дітей не планує 
 
Минулого року Тоні виповнилося 40, і вона депресувала через кризу середнього віку 

Нагадаємо, нещодавно Матвієнко показувала рідкісне фото з братами та вигулювала маму з молодшою дочкою на мюзикл

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