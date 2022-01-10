Матвієнко замилувала різдвяним фемілі-луком із доньками та кумедним Мірзояном у повітрі

Співоче подружжя Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян провели Різдво у Яремче, де наробили купу милих сімейних фото.

Святковими кадрами, зокрема з обома дочками, артистка поділилася в своєму Instagram.

Вишиванковий фемілі-лік від Ніни, Уляни, Тоні і Арсена

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Подружжя має 5-річну доню Ніну і більше дітей не планує

Нагадаємо, нещодавно Матвієнко показувала рідкісне фото з братами та вигулювала маму з молодшою дочкою на мюзикл.

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