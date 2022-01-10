Матвієнко замилувала різдвяним фемілі-луком із доньками та кумедним Мірзояном у повітрі
Понеділок, 10 січня 2022, 10:00
Співоче подружжя Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян провели Різдво у Яремче, де наробили купу милих сімейних фото.
Святковими кадрами, зокрема з обома дочками, артистка поділилася в своєму Instagram.
Нагадаємо, нещодавно Матвієнко показувала рідкісне фото з братами та вигулювала маму з молодшою дочкою на мюзикл.
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