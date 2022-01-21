Лобода без мейку повигиналася в купальнику і показала донечок на пляжі
П'ятниця, 21 січня 2022, 13:00
Співачка Світлана Лобода в відпустці продовжує підзаряджатися сонцем, океанськими хвилями та красивими краєвидами. Але й не забуває про Instagram.
39-річна зірка зняла гіпнотичне відео з собою в хижому бікіні. А ще поділилася фото з доньками, Євою і Тільдою, на тлі заходу сонця.
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Нагадаємо, Свєта називає себе суворою мамою і хоче, щоби її дівчата в майбутньому обрали собі якусь "людську" професію замість сцени.
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