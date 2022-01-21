Лобода без мейку повигиналася в купальнику і показала донечок на пляжі

Співачка Світлана Лобода в відпустці продовжує підзаряджатися сонцем, океанськими хвилями та красивими краєвидами. Але й не забуває про Instagram.

39-річна зірка зняла гіпнотичне відео з собою в хижому бікіні. А ще поділилася фото з доньками, Євою і Тільдою, на тлі заходу сонця.

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Свєта проводить канікули з найріднішими дівчатками

Коли вже Лобода почне показувати личко 3-річної Тільди?!

Нагадаємо, Свєта називає себе суворою мамою і хоче, щоби її дівчата в майбутньому обрали собі якусь "людську" професію замість сцени.

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