Ноги ніби від вух: Квіткова на Сейшелах розхвалила Добриніна за гаряче фото себе

Блогерка Даша Квіткова та її чоловік Микита Добринін не встигли прилетіти на Сейшели, а вже наробили красивих фото.

Квіткова похвалила коханого за отримані знімки і запостила їх у своєму Instagram.

"Цією світлиною почнеться мій фотоспам з відпустки. Сподіваюся, ви не проти? P.S.: фото робив чоловік, дайте йому вогників у коментарях, тому що знімки вийшли дуже hot. В мене ніби зріст 190 та ноги від вух", - поділилася блогерка.

Ноги на цьому фото у Даші і справді довші, ніж насправді

Квіткова також опублікувала серію чуттєвих фото на тлі узбережжя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

Нагадаємо, минулого року Даша і Микита вперше стали батьками. Молода матуся почала худнути відразу після пологів і вже через 4 місяці прийшла до бажаної форми.

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