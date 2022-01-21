Ноги ніби від вух: Квіткова на Сейшелах розхвалила Добриніна за гаряче фото себе
Блогерка Даша Квіткова та її чоловік Микита Добринін не встигли прилетіти на Сейшели, а вже наробили красивих фото.
Квіткова похвалила коханого за отримані знімки і запостила їх у своєму Instagram.
"Цією світлиною почнеться мій фотоспам з відпустки. Сподіваюся, ви не проти? P.S.: фото робив чоловік, дайте йому вогників у коментарях, тому що знімки вийшли дуже hot. В мене ніби зріст 190 та ноги від вух", - поділилася блогерка.
Квіткова також опублікувала серію чуттєвих фото на тлі узбережжя.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, минулого року Даша і Микита вперше стали батьками. Молода матуся почала худнути відразу після пологів і вже через 4 місяці прийшла до бажаної форми.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
У Новий рік із новим носом: Квіткова оголосила, що зробила пластичну операцію
Квіткова "підняла попу на тренування" та показала її в трусиках. ФОТО
Напівголі Квіткова та Добринін гаряче пообіймалися на камеру. ФОТО