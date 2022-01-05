Квіткова "підняла попу на тренування" та показала її в трусиках. ФОТО

Блогерка Даша Квіткова, котра увійшла в Новий рік із новим носом, вирішила почати працювати й над рештою себе. Дружина Микити Добриніна вирушила до спортклубу.

Судячи зі сторіз Даші, під керівництвом тренерки вона взялася повертати собі колишню гнучкість. Адже, як висловилася сама молодиця, вона почувається "колодою".

Даша не каже "давайте після свят", Даша йде на тренування вже зараз фото з instagram квіткової

Зі слів Квіткової, до вагітності вона сиділа на шпагатах

Як відомо, свого з Микитою первістка Лева Даша народила лише пів року тому. І хоча після пологів Квіткова порівнювала себе з "желешкою", а ще мала серйозні проблеми зі спиною, вона досить скоро скинула зайві кіло та повернулася до позувань у купальниках та сексі-луках.

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