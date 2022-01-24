Оголена Крук у ліжку потривожилася через політичну ситуацію
Телеведуча і фітнес-чемпіонка Валерія Крук, яка нещодавно повернулася з відпустки на Занзібарі, побалувала фанатів фотографією себе у ліжку.
Білявка випнула свій "персик" у бікіні і продемонструвала, як переживає політичну ситуацію в країні.
"Тривожуся на тему політичної ситуації в країні. З вином… P.S. Думай про хороше", - написала телеведуча.
Нагадаємо, щоб гарно виглядати та добре почуватися, Крук займається спортом і дотримується дієти. А ще телеведуча порадила обов'язково зволожувати шкіру ретельно підібраними засобами.
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