Оголена Крук у ліжку потривожилася через політичну ситуацію

Телеведуча і фітнес-чемпіонка Валерія Крук, яка нещодавно повернулася з відпустки на Занзібарі, побалувала фанатів фотографією себе у ліжку.

Білявка випнула свій "персик" у бікіні і продемонструвала, як переживає політичну ситуацію в країні.

"Тривожуся на тему політичної ситуації в країні. З вином… P.S. Думай про хороше", - написала телеведуча.

Як відомо, хороше вино – це guilty pleasure зірки

Нагадаємо, щоб гарно виглядати та добре почуватися, Крук займається спортом і дотримується дієти. А ще телеведуча порадила обов'язково зволожувати шкіру ретельно підібраними засобами.

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