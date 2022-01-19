Крук у смугастому мінібікіні назвала продукти, що шкодять красивому тілу

42-річна телеведуча і фітнес-модель Валерія Крук продовжує балувати фоловерів різноманіттям пляжних образів і своєю ідеальною фігурою.

Зірка вкотре заспамила стрічку пікантними світлинами з відпочинку у Танзанії і нагадала, як підтримує таку гарну форму.

Зокрема, Валерія перелічила продукти, які не варто вживати, якщо хочете мати красиве тіло.

Крук усе частіше акцентує на своєму "персику"

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Отже, стоп-ліст зірки складають напівфабрикати, фастфуд, рафінована олія та жирні соуси, смажена їжа, ковбаси, чіпси, хлібобулочні вироби та макарони.

Валерія також не вживає шкідливі солодощі і радить замінити їх на корисну альтернативу, а саме: мед, темний шоколад та продукти з нешкідливими цукрозамінниками.

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Нагадаємо, колись Крук забороняла собі не тільки вживання фастфуду, а й алкогольних напоїв. Але хороше вино - це її guity pleasure.

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