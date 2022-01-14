"Хвойда-тур" і перевірка перед Кіркоровим: Кондратюк та Ягольник прокоментували українські гастролі Лорак

Співачка Ані Лорак у травні збирається дати три концерти в Україні. Вона виступить із програмою "The Best". А от продюсер Ігор Кондратюк, який і раніше гостро критикував Кароліну, придумав дещо іншу назву.

Він прокоментував допис свого колеги Олександра Ягольника на цю тему.

Тим часом Ягольник вважає, що гастролі Лорак будуть дуже успішними.

"Гадаю, що в кожному місті Лорак збере повну залу та зривати її концерти вже ніхто не буде. На загальному фоні любові нашого президента до того, щоби згадувати про Крим російською мовою та російськомовності "слуг народу", люди будуть раді поверненню Ані Лорак", - сказав він у коментарі Vesti.ua.

View this post on Instagram A post shared by АНИ ЛОРАК (@anilorak)

"Ба більше, я вважаю, що це свого роду перевірочні концерти. Якщо в неї все пройде гладко, то через рік у нас набагато активніше виступатимуть російські зірки. Спочатку будуть Лорак та Лобода, а потім приїдуть Кіркоров та Моргенштерн", - додав продюсер.

Нагадаємо, у 2021-му Ані Лорак дала в Україні два концерти після кількарічної перерви та хвалилася солдаутом. У нещодавньому інтерв'ю Лорак заявила, що є жертвою "політичного замовлення", за яким стоїться одна заздрісна дівчинка.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Ніхто і звуть її ніяк": Бобул проїхався по солістці GO_A та похвалив Лорак

Камінська у Туреччині пригорнула Лорак та назвала її голосом нашої країни