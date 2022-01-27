Декольтована Лорак із голим животом театрально повигиналася під власну пісню
Четвер, 27 січня 2022, 09:39
Співачка Ані Лорак, яка у травні збирається приїхати з концертами до України, відпрацьовує свої фірмові млосні танцювальні рухи навіть на відпочинку.
На тлі пальм Кароліна повигиналася під свою нову пісню, записану в дуеті з російським виконавцем Артемом Качером.
Відео вона запостила у Instagram.
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Нагадаємо, на захист Лорак нещодавно публічно виступила Слава Камінська, заявивши, що та - голос нашої країни.
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