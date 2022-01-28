Найніжніша ніжність: Матвієнко зворушила ФОТО донечки з бабусею

Співачка Тоня Матвієнко замилувала підписників свого Instagram, поділившись свіжими фото мами, Ніни Митрофанівни та її коханої онучки Ніночки.

Кадри з нарцисами були зроблені з нагоди їхніх іменин, Дня святої Ніни.

Колаж Матвієнко запостила у сторіс.

Дві Ніни Матвієнко попозували для зворушливих фото фото з instagram матвієнко

Нагадаємо, Тоня з чоловіком, Арсеном Мірзояном і 6-річною малою зараз мешкають у будинку Ніни-старшої, але вже купили собі квартиру.

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