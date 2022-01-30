Брежнєва вдала з себе квіточку для російського глянцю. ФОТО

Неділя, 30 січня 2022, 11:15

Співачка Віра Брежнєва, яка обожнює експериментувати з різними образами, вразила мережу черговою порцією естетичних знімків.

Виконавиця попозувала з квітами для російського глянцю і опублікувала фото у своєму Instagram.  

"А з якою квіткою ви себе асоціюєте", – запитала співачка у фолловерів.

 
Схоже, орхідея - тотемна рослина зірки

Фото L'OFFICIEL Russia з Instagram VERVERA

 
Брежнєва виглядає дуже органічно поряд із квітами
 
 
Віра звикла отримувати такі величезні букети від своїх фанатів

Нагадаємо, Брежнєва є прихильницею цікавих і незвичних луків, які постійно демонструє в своїй творчості. Раніше зірка переспівала хіт "ВІА Гри" у пір’ях та діамантах.

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