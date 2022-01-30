Брежнєва вдала з себе квіточку для російського глянцю. ФОТО
Неділя, 30 січня 2022, 11:15
Співачка Віра Брежнєва, яка обожнює експериментувати з різними образами, вразила мережу черговою порцією естетичних знімків.
Виконавиця попозувала з квітами для російського глянцю і опублікувала фото у своєму Instagram.
"А з якою квіткою ви себе асоціюєте", – запитала співачка у фолловерів.
Нагадаємо, Брежнєва є прихильницею цікавих і незвичних луків, які постійно демонструє в своїй творчості. Раніше зірка переспівала хіт "ВІА Гри" у пір’ях та діамантах.
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