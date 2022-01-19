Брежнєва на Мальдівах показала крупний план свого тіла в купальнику

Співачка Віра Брежнєва зимову відпустку провела на Мальдівах у компанії подруги, дизайнерки Каті Сільченко, мами та сестри.

І якщо раніше модними луками хизувалася Сільченко, то цього разу фігуру показала артистка.

Демонструвати фігуру краще на особистій терасі із неймовірним видом фото instagram@veravera

"Промайнула неділя моєї неймовірної відпустки… і крім спокою, краси довкола, мене також наповнювали місце, люди, події, їжа. Все було ідеально. Навіть те, що я трохи прихворіла на кілька днів, не завадило мені насолодитись всім, що відбувалося. Нехай рік буде таким само розкішним, як ця відпустка", – написала під серією мальдівських фото зірка.

У коментарях під фото прихильники артистки закидали її компліментами. Мовляв, так виглядає ідеальне тіло.

Нагадаємо, на Мальдівах наразі відпочиває блогерка Тетяна Парфільєва, яка також не цурається виставляти фото у бікіні.

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