Лорак у бікіні з паєтками познімала себе на дубайському пляжі. ВІДЕО

Співачка Ані Лорак проводить відпустку у теплих краях. Зірка вже встигла закидати прихильників контентом, зокрема продемонструвати звабливе дефіле і потанцювати під свою ж пісню.

Цього разу артистка продемонструвала свою фігуру у крихітному бікіні та познімала себе з гарячих ракурсів.

І поки Кароліна лише робить фотографії, її ексчоловік Мурат та його дівчина Лілія вже постять контент із відпустки на Занзібарі.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___)

Нагадаємо, Ані Лорак зібралася у тур Україною. Однак не всі представники нашого шоубізу сприйняли цю новину позитивно.

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