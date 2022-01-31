Лорак у бікіні з паєтками познімала себе на дубайському пляжі. ВІДЕО
Понеділок, 31 січня 2022, 10:15
Співачка Ані Лорак проводить відпустку у теплих краях. Зірка вже встигла закидати прихильників контентом, зокрема продемонструвати звабливе дефіле і потанцювати під свою ж пісню.
Цього разу артистка продемонструвала свою фігуру у крихітному бікіні та познімала себе з гарячих ракурсів.
І поки Кароліна лише робить фотографії, її ексчоловік Мурат та його дівчина Лілія вже постять контент із відпустки на Занзібарі.
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Нагадаємо, Ані Лорак зібралася у тур Україною. Однак не всі представники нашого шоубізу сприйняли цю новину позитивно.
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