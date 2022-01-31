Бадоєва на мексиканському пляжі похизувалася ніжками в куцих шортах

31 січня 2022, 12:45

Телеведуча Жанна Бадоєва, чий гардероб майже цілком складається з суконь, інколи все ж таки надягає й шорти.

45-річна зірка продемонструвала свої ноги в коротюсіньких шортах, перебуваючи на зйомках у Мексиці. Атмосферний фотосет ексдружина Алана Бадоєва запостила в Instagram.

 
Жанна в Мексиці босоніж подуркувала перед камерою
фото з instagram бадоєвої
 
Виявляється, шорти в телеведучої теж є

 
Маючи такі ніжки, не носити шорти - просто злочин, Жанно
 

Нагадаємо, Жанна красунею себе не вважає, але любить.

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