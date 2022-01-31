Саша Бо в спідньому показала, як балансувала догори дриґом. ФОТО

Блогерка Саша "Бо" Пустовіт, яка раніше показала себе під час загострень булімії, вперше взяла вихідний від соціальних мереж.

Саша поділилася в сторіс, як розслаблялася під час відпочинку.

Схоже, блогерка зловила дзен Фото сторіс з Instagram SASHAABO

Пустовіт робить вакуум для плаского животика кожного дня

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Саша вдруге самостійно стоїть на голові

Нагадаємо, для підтримання рівноваги та внутрішньої гармонії блогерка робить різні практики. Однією з таких, до речі, є цвяхостояння, про яке Саша вже колись розповідала.

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