Саша Бо в спідньому показала, як балансувала догори дриґом. ФОТО
Понеділок, 31 січня 2022, 14:15
Блогерка Саша "Бо" Пустовіт, яка раніше показала себе під час загострень булімії, вперше взяла вихідний від соціальних мереж.
Саша поділилася в сторіс, як розслаблялася під час відпочинку.
Нагадаємо, для підтримання рівноваги та внутрішньої гармонії блогерка робить різні практики. Однією з таких, до речі, є цвяхостояння, про яке Саша вже колись розповідала.
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