Дружина Monatik похизувалася апетитними формами на тлі мальдівських пейзажів

Співак Дмитро Монатік разом із дружиною Іриною та двома синами проводить відпустку на Мальдівах.

Подружжя встигло потішити прихильників лавсторі-контентом, а цього разу Ірина запостила кілька фото у купальнику.

"Життя на островах дарує можливість перезавантажитися. Але щоб поїхати надовго, треба щонайменш із родиною, близькими, командою. Аби створювати не поспішаючи й максимально кайфуючи. Адже нічого не робити не виходить. Вже надто сильно любимо свою роботу, справу всього життя і нашу команду", – написала Ірина під постом.

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За відпочинок Ірина змінила не один купальник

Що ж, переїздити родина, вочевидь, не збирається, але зимувати в теплих краях їм точно подобається. Під постом Ірина додала, що було б непогано перевезти із ними ще й команду Monatik, щоб творити хіти прямісінько під сонцем.

Нагадаємо, Монатіки провели понад місяць у США. Там родина святкувала Новий рік.

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